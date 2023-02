OM : Enfin un trophée pour Dimitri Payet ?

La rédaction

Dimitri Payet est souvent raillé pour son absence de trophée remporté dans sa carrière. Néanmoins, il est tout de même vainqueur de la Coupe de la Réunion, lorsqu'il évoluait à l'AS Excelsior. Il a également remporté quelques distinctions individuelles dans sa carrière, comme celle du plus beau but marqué lors de la Ligue Europa, en 2018. Son but marqué face au PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence pourrait d'ailleurs lui permettre de remporter le prestigieux prix Puskas.

Et à la fin, il n'en restera qu'un. Parmi les 11 joueurs nommés pour le prix Puskas, seuls trois ont été retenus pour la finale. Exit donc les buts marqués par Mario Balotelli, Amandine Henry, Théo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappé, Francisco Gonzalez Metilli, Salma Paralluelo et Alessia Russo. Place désormais à Dimitri Payet, Richarlison et Marcin Oleksy.

Un titre récent

Le prix Puskas porte le nom de Ferenc Puskas, serial buteur hongrois des années 50-60. Cette distinction honore le plus beau but marqué lors de la saison écoulée, dans toutes les catégories. Le premier lauréat fut Cristiano Ronaldo, lors de sa grosse frappe avec Manchester United face à Porto en Ligue des Champions, en 2009. L'an dernier, c'est Eric Lamela qui l'avait remporté grâce à son magnifique but en coup du foulard face à Arsenal.

Une reprise de volée contre deux retournés

Dimitri Payet va faire face à une rude concurrence. Richarlison et son retourné acrobatique face à la Serbie en phase de poules de la Coupe du Monde. Et pour la première fois dans l'histoire de ce prix, un joueur handicapé fait partie des finalistes, il s'agit de Marcin Oleksy, joueur polonais amputé de la jambe gauche. En remportant ce prix, Dimitri Payet rejoindra au palmarès des grands joueurs tels que Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo ou encore Neymar. De quoi remplir encore un peu plus les distinctions personnelles reçues par Payet dans sa carrière.