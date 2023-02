OM : Calvaire après son transfert, il s’excuse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti de l’OM lors du dernier mercato hivernal, Gerson vit des retrouvailles mouvementées avec Flamengo. Le milieu brésilien de 25 ans s’est fait exclure lors de la demi-finale de Coupe du monde des clubs contre Al-Hilal, sorti vainqueur de la rencontre (3-2). L’ancien marseillais a pris la parole pour présenter ses excuses aux supporters.

Avant même l'ouverture du mercato, l'OM négociait pour un gros départ qui s'est concrétisé en janvier. En effet, Gerson a fait son retour à Flamengo pour environ 20M€, comme révélé par le10sport.com. Et quelques semaines après son départ de l’OM, Gerson a disputé la Coupe du monde des clubs avec Flamengo, une expérience qui a rapidement pris fin puisque la formation brésilienne s’est inclinée contre Al-Hilal (3-2). Une demi-finale marquée par l’expulsion de l’ancien marseillais. Après un avertissement pour une simulation en début de match, Gerson a écopé d’un second carton rouge pour une faute dans sa surface. De quoi précipiter la chute de son équipe.

«Personne n’est immunisé»

Décevant et en partie responsable de la défaite de Flamengo, Gerson a pris la parole sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses après sa prestation contre Al-Hilal. « Douleurs, erreurs et mauvais jours font partie de notre vie. Personne n’est immunisé... Le cœur de l’athlète Gerson est brisé. Celui du fan Gerson, déchiré », confie Gerson.

C’est terminé pour le PSG, l’OM réalise un coup historique https://t.co/UwhT9AiCs0 pic.twitter.com/mDkgMmJFjc — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

«La souffrance alimente plus mon courage»