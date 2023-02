Prêt à se battre avec l’entraîneur de l’OM ? Ce journaliste répond

Thibault Morlain

Avant le choc face au PSG en Coupe de France, Igor Tudor s’est présenté en conférence de presse ce mardi. Et devant les journalistes, l’entraîneur de l’OM a lancé une incroyable punchline à Bertrand Latour. Forcément, cette scène n’est clairement pas passée inaperçue et suite à celle-ci, le journaliste pour L’Equipe est revenu sur ce moment sur les réseaux sociaux.

Une scène étonnante s’est produite ce mardi lors de la conférence de presse d’Igor Tudor. En effet, l’entraîneur de l’OM s’est confronté à un journaliste de L’Equipe , Bertrand Latour : « Vous dîtes que j'ai assumé la responsabilité de la défaite. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne lis pas les journaux et je ne me rappelle pas d'avoir dit cela ».

« Je pense que vous allez me payer un café »

« Si vous avez les images et les preuves que j'ai dit cela, je vous offre une Rolex ou un café. Impossible que j'ai dit cela. Je pense que vous allez me payer un café, cela me surprend car je n'ai pas dit cela », a ensuite ajouté Igor Tudor, s’adressant toujours à Bertrand Latour.

Pas envie. 😅 — Bertrand Latour (@LatourBertrand) February 7, 2023

« Pas envie »