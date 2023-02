Sujet sensible au PSG, il balance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En toute fin de mercato hivernal, le PSG a finalement accepté de prêter Keylor Navas du côté de Nottingham Forrest. Gianluigi Donnarumma a donc enfin le champ libre sans la concurrence de l’international costaricien. Le gardien italien dit tout sur son alternance la saison passée avec Keylor Navas, qui a fait couler beaucoup d’encre au PSG.

Lorsque Gianluigi Donnarumma a été recruté par le PSG à l’été 2021, il a fait l’objet d’une alternance avec Keylor Navas sans qu’aucune hiérarchie claire n’ait été instaurée entre les deux hommes pendant un an. Finalement, dès sa nomination au PSG l’été dernier, Christophe Galtier a clarifié la situation en annonçant Donnarumma comme étant la titulaire indiscutable de la hiérarchie, ce qui a provoqué le départ de Navas cet hiver (en prêt à Nottingham Forrest).

« Ça m’a aidé à grandir »

Interrogé vendredi dans les colonnes de L’EQUIPE, Gianluigi Donnarumma s’est confié sans détour sur son alternance de l’an passé avec Navas au PSG : « Pour moi, la saison dernière m'a aidé à grandir énormément, justement en raison de ces difficultés. Cela a été une expérience qui m'a apporté, je l'ai vécu comme ça. Cette année, le Mister (Christophe Galtier) a donné une hiérarchie claire, et je le remercie de sa confiance. L'an passé, l'important était d'essayer d'être prêt à chaque fois que je jouais. Je l'ai pris comme ça, même si c'est difficile, c'est une expérience en plus qui t'aide, surtout quand tu es jeune », indique l’international italien.

« Il fallait faire un choix »