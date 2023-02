Gros problème avec Messi, le PSG sort du silence

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a été interrogé sur l’état de santé de Lionel Mesi. Touché à une cuisse lors du huitième de finale de Coupe de France face à l’Olympique de Marseille (2-1), la star du Paris Saint-Germain est forfait pour le déplacement à Monaco de ce samedi. Il devrait toutefois postuler à une place dans le groupe pour le choc face au Bayern Munich, en Ligue des Champions.

C’est la grosse tuile pour le PSG. Après avoir perdu Kylian Mbappé pour une durée de trois semaines minimum, c’est une autre star du trio offensif qui rejoint l’infirmerie avec Lionel Messi. Touché aux ischio-jambiers, le septuple Ballon d’Or inquiète, alors que le grand rendez-vous européen face au Bayern Munich approche à grands pas.

« Aller à Monaco sans Leo est toujours embêtant »

L’état de santé de Lionel Messi était forcément le premier sujet évoqué ce vendredi, lors de la conférence de presse de Christophe Galtier. « On connaît l'importance de Leo dans notre jeu » a expliqué le coach du PSG, concernant la rencontre de Ligue 1 face à l’AS Monaco. « Avec son absence, il faudra jouer d'une manière différente pour avoir une ossature d'équipe plus solide, plus compacte, se servir des uns et des autres. Évidemment qu'aller à Monaco sans Leo est toujours embêtant ».

« Il reprendra l'entraînement lundi, il n'est pas incertain pour le Bayern »