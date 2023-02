Mbappé se lance une mission impossible, le PSG va adorer

Pierrick Levallet

Touché face à Montpellier le 1er février dernier, Kylian Mbappé est depuis incertain pour la rencontre face au Bayern Munich. Cependant, l'attaquant de 24 met tout en oeuvre pour revenir le plus vite possible. Et il subsisterait encore un espoir, auquel le PSG s'attacherait, pour que Kylian Mbappé puisse répondre présent le 14 février prochain.

Depuis quelques semaines, le PSG inquiète. Le club de la capitale n’affiche pas le même visage qu’en début de saison, et cela commence à devenir alarmant à l’approche de la rencontre face au Bayern Munich. Et depuis le 1er février dernier, le PSG vit dans la crainte. Face à Montpellier, Kylian Mbappé est sorti sur blessure. Sa présence face au Bayern Munich est très incertaine. Mais la catastrophe pourrait être évitée de peu.

Mbappé finalement de retour face au Bayern ?

Selon les informations du Parisien , le PSG aurait encore un infime espoir pour Kylian Mbappé face au Bayern Munich. Alors que l’attaquant de 24 ans fait tout son possible pour revenir au plus vite, il pourrait bien être présent sur le banc le 14 février prochain. Si tel est le cas, Kylian Mbappé pourrait être apte à jouer pendant une quinzaine de minutes.

Messi est incertain