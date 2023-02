PSG - OM : Il a brisé un moment de légende dans le Classico

La rédaction

Le 2 mars 2014 a eu lieu le 84ème Classique opposant le PSG à l’OM. C’est notamment durant ce match, soldé par la victoire 2-0 des Parisiens au Parc des Princes, que le Brésilien Lucas Moura était à deux doigts d’inscrire l’un des plus beaux buts de l’histoire du championnat de France. Rod Fanni, le défenseur de l’OM qui a empêché ce but d’anthologie, est revenu sur cette action restée dans les mémoires.

C’est l’histoire d’un homme qui a annihilé l’une des plus belles actions en solitaire de l’histoire de la Ligue 1. Cet homme, c’est Rod Fanni, joueur de l’OM de 2010 à 2015, puis de 2016 à 2018. En 2014, lors du match face au PSG, il effectue un énorme retour pour sauver un ballon piqué de Lucas Moura, qui avait dribblé quatre joueurs marseillais auparavant. Pour BFM Marseille , il est revenu sur cette action mythique.

De la « rage » et de la « haine » pour Rod Fanni

Si son retour salvateur avait empêché l’un des plus beaux buts de l’histoire du championnat tant le rush de Lucas Moura était impressionnant, Rod Fanni, lui, ne pensait pas à ça quand son tacle à envoyer le ballon en corner : « Sur le terrain, j’avais beaucoup de rage et de haine. Quand je l’ai vu faire ses dribbles… À chaque dribble, on entendait le stade faire « wow ». Ça montait en moi, je me suis dit : « Ça suffit ! » J’avais la chance de courir assez vite et à chaque dribble, j’avais la rage. Le fait de pouvoir la sortir, j’étais comme un fou » .

« Ce n’était pas possible de laisser un but pareil » révèle Fanni