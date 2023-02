Le PSG en rêvait, il égale Benzema

Thibault Morlain

Suite au départ de Pablo Sarabia, le PSG a cherché à se renforcer offensivement. Pour cela, Luis Campos s'est penché sur le cas de Rayan Cherki. Ça s'est finalement soldé par un échec et le joueur de 19 ans est resté à l'OL. Cherki s'est d'ailleurs vite remobiliser après ce feuilleton, au point de réussir à faire aussi bien qu'un certain Karim Benzema.

Le PSG a donc fini le mercato hivernal avec 0 recrue au compteur. Pourtant, le club de la capitale ne manquait pas d'idées. Si ça a capoté au dernier moment pour Hakim Ziyech, auparavant, le PSG avait envisagé Rayan Cherki, le milieu offensif de l'OL. Là aussi, ça s'est soldé par un échec, Jean-Michel Aulas ayant fermé la porte à un départ de son crack.

Cherki buteur contre le LOSC

Cet hiver, Rayan Cherki est donc finalement resté à l'OL. Ce mercredi, il était d'ailleurs titulaire pour la rencontre de Coupe de France face au LOSC. Et le protégé de Laurent Blanc n'aura pas mis longtemps avant de se distinguer. En effet, Cherki a ouvert le score dès la 8ème minute de jeu.

Rayan Cherki (19 ans et 175 jours) compte 12 buts avec l'@OL en compétition officielle soit autant que Karim Benzema au même âge avec le club lyonnais. @PSSportsFR #OLLOSC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 8, 2023

