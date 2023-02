La bombe est lâchée, voilà ce que veut Mbappé pour son avenir

Thibault Morlain

Quelques mois après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, son avenir fait à nouveau l'objet de nombreuses rumeurs. En effet, il est question d'un futur départ pour le Français, aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2024 à Paris. Et voilà que de gros éléments ont été apportés à ce dossier Mbappé concernant les intentions du natif de Bondy.

Plutôt que de partir libre au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement prolongé au PSG. Un choix qu'il regrette aujourd'hui ? Selon différents échos, le numéro 7 parisien nourirrait déjà des envies d'ailleurs. Compte tenu de certaines tensions avec la direction du PSG, Mbappé est annoncé possiblement partant à l'été 2023.

Mbappé veut le Real Madrid

Pour Kylian Mbappé, l'avenir pourrait donc s'écrire loin du PSG. Et ce vendredi, The Athletic vient lâcher une bombe à ce propos. Le média britannique assure alors que le natif de Bondy souhaiterait quitter le club de la capitale et rêverait toujours de s'installer au Real Madrid.

Les Merengue attentifs

Afin d'arriver à ses fins, Kylian Mbappé pourrait même attendre 2024 et la fin de son contrat au PSG pour débarquer librement au Real Madrid. De son côté, les Merengue resteraient attentifs à la situation de Mbappé. Le feuilleton ne fait donc que commencer...