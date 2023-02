Mbappé en passe de remporter une course contre la montre ?

La rédaction

Sorti sur blessure avant la demi-heure de jeu face à Montpellier (3-1), le 1er février dernier, Kylian Mbappé a débuté une course contre la montre pour tenter de tenir sa place face au Bayern Munich lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le 14 février. Sa blessure, une lésion à la cuisse, nécessite trois semaines de soins complets, mais le natif de Bondy est déterminé à revenir le plus vite possible, laissant la place à tous les fantasmes.

Face au Bayern Munich, le PSG sera privé de Lionel Messi et Kylian Mbappé. C'est en tout cas les tendances de ce vendredi pour ce match important qui se disputera dans quatre jours. Pourtant, Kylian Mbappé pourrait déjouer tous les pronostics quant à une potentielle place dans le groupe parisien lors de ce match.

Un retour plus tôt que prévu ?

Les dernières apparitions publiques de Kylian Mbappé ont eu lieu lors du match face à Montpellier ou s'il s'est blessé. Depuis, le natif de Bondy s'efforce de se soigner le mieux possible et le plus rapidement possible. Au point d'être disponible face au Bayern Munich, dans quatre jours ? C'est un pas qu'a franchi le journal Le Parisien car si sa participation est sérieusement remise en cause, il existe, selon le quotidien, un infime espoir de voir l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé s'asseoir sur le banc parisien. Si c'est le cas, il pourrait même rentrer dans le dernier quart d'heure.

Une récupération rapide