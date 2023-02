Un joueur de l’OM écœure le PSG, il est bluffé

Arthur Montagne

Contre le PSG, Valentin Rongier a été utilisé dans un rôle hybride pour compenser les absences de Leonardo Balerdi et Éric Bailly en défense centrale. Et le joueur de l’OM a réalisé une magnifique prestation qui a bluffé Igor Tudor qui ne tarit pas d’éloges pour son joueur.

En l’absence de Leonardo Balerdi, Éric Bailly et Nuno Tavares, Igor Tudor a décidé d’aligner Valentin Rongier en défense dans un rôle hybride. Et le joueur de l’OM a largement contribué à la belle victoire contre le PSG (2-1). Après la rencontre, Tudor a salué son joueur.

Tudor impressionné par Rongier

« A la fin du match, j’ai plaisanté avec lui (Valentin Rongier) en lui disant qu’il allait devenir un défenseur. La façon dont on défend, ça ne change pas grand-chose qu’on soit dix mètres plus haut ou plus bas », confie l’entraîneur de l’OM en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.

«C’est un garçon formidable»