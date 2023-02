Trois coups durs sont confirmés pour le PSG

La rédaction

Le PSG est en proie aux blessures depuis quelques mois. Tout avait commencé juste avant la Coupe du Monde, lorsque Presnel Kimpembe avait déclaré forfait suite à une blessure au tendon d'Achille. Depuis, il a été rejoint à l'infirmerie par Renato Sanches, blessé au bout de 13 minutes de jeu face à Toulouse, Nordi Mukiele blessé à une cuisse, Kylian Mbappé, qui a subi une lésion à la cuisse et Lionel Messi, blessé face à l'OM, aux ischios.

L'infirmerie commence à se remplir dangereusement du côté du PSG. Avec cinq joueurs majeurs blessés, et pas des moindres qui ne joueront pas le match face à Monaco quatrième de Ligue 1 samedi, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier doivent trouver des solutions à ces blessures de longue durée.

Kimpembe trop juste pour le Bayern

Dans son édition du jour, L'Équipe évoque les blessures qui pullulent du côté du PSG, en plus des cas majeurs que sont Kylian Mbappé et Lionel Messi. Une petite éclaircie semblait exister, puisqu'après presque quatre mois d'absence, Presnel Kimpembe a rejoint l'entraînement collectif, mais il ne semble pas encore prêt à prendre sa place dans le groupe.

Sanches et Mukiele encore loin du retour

Concernant les autres joueurs, la prudence est de mise. Renato Sanches s'est déjà blessé trois fois cette saison, faisant de lui un joueur particulièrement sensibles aux blessures. La précaution est donc de le laisser le plus longtemps possible aux soins afin d'éviter tout risque de rechute. Nordi Mukiele soigne lui une blessure à la cuisse et devrait faire son retour à la fin du mois au PSG. Autant d'éléments sans lesquels Christophe Galtier devra composer face au Bayern Munich...