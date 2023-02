PSG : Il met déjà un terme au feuilleton Mbappé

La rédaction

A quatre jours du match importantissime entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Christophe Galtier doit faire face à de nombreuses blessures, dont celle de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 s'est blessé à une cuisse et devrait être indisponible encore une semaine et demi. Pourtant, un fol espoir a commencé à émerger : celui de voir le natif de Bondy dans le groupe pour le match face au Bayern. Christophe Galtier a mis fin au débat.

Kylian Mbappé va-t-il jouer le match face au Bayern Munich, le 14 février prochain ? Sa blessure, contractée le 1er février met à peu près trois semaines à guérir. Si le vice-champion du monde 2022 travaille ardemment pour guérir le plus vite possible, sa participation à ce match semble compromise.

15 minutes ou rien

Les informations du Parisien pouvaient donner de l'espoir à tout Paris. Selon le quotidien, il subsisterait un infime espoir que Kylian Mbappé fasse partie du groupe. Si tel était le cas, il ne pourrait cependant jouer qu'une quinzaine de minutes.

« La santé du joueur passe avant tout »