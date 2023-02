PSG : Plombé par Benzema, il était «très déçu»

Thibault Morlain

La saison dernière, le PSG a chuté dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Une élimination précipitée notamment par une erreur de Gianluigi Donnarumma face à Karim Benzema. Forcément, l'Italien a été pointé du doigt suite à ce moment et ce vendredi, le gardien du PSG est revenu dessus.

Alors que le choc face au Bayern Munich approche, le PSG aura à coeur de se racheter en Ligue des Champions. La saison dernière, ça avait viré au fiasco face au Real Madrid. Le club de la capitale avait quasiment son ticket pour les quarts de finale mais Karim Benzema, bien aidé notamment par une erreur de Gianluigi Donnarumma, avait permis aux Merengue d'éliminer le PSG.

« Malheureusement, le foot est comme ça »

Le moment n'a pas été simple à vivre pour Gianluigi Donnarumma. Ce vendredi, pour L'Equipe , le gardien du PSG s'est confié sur cette action avec Karim Benzema, avouant notamment : « Ce match je l'ai vécu comme tous les autres, il n'y avait pas de pression particulière, je suis habitué à ce type de rencontres. Malheureusement, le foot est comme ça. Après ce but encaissé, on a lâché un peu, et j'étais très déçu. Je ne me sentais pas coupable, mais je me sentais très déçu ».

« Ce match n'a pas bien tourné, il faut avancer »