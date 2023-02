Un virus frappe, composition inédite pour le PSG

Amadou Diawara

Déjà privé de Kylian Mbappé, Leo Messi et de Marco Verratti, le PSG a été frappé par un virus ce samedi matin. Alors que plusieurs joueurs seraient touchés, Christophe Galtier devrait mettre en place une formation inédite contre l'AS Monaco, avec plusieurs surprises dans son XI de départ.

Blessés, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Marco Verratti n'ont pas fait le déplacement vers la Côte d'Azur pour affronter l'AS Monaco au stade Louis II. Malheureusement pour Christophe Galtier, il serait contraint de faire face à d'autres forfaits. Des absences de dernière minute.

Achraf Hakimi touché par le virus ?

Selon les informations de RMC Sport , confirmées par France Bleu Paris , le vestiaire du PSG aurait été frappé par un virus ce samedi matin. Alors que plusieurs joueurs seraient touchés, Christophe Galtier devrait mettre en place une tactique inédite ce samedi après-midi.

Pembélé et Zaïre-Emery lancés d'entrée ?