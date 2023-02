PSG : Il dézingue totalement Neymar et se justifie

Thibault Morlain

Face à l'AS Monaco, lors de la défaite du PSG (3-1), le comportement de Neymar n'était clairement pas passé inaperçu. En effet, le numéro 10 parisien s'était énervé contre ses partenaires, à commencer notamment par Vitinha. Alain Roche n'avait alors pas apprécié et n'avait pas manqué de tacler Neymar. Suite à ce coup de gueule, l'ancien du PSG s'est expliqué.

En voyant Neymar s'emporter face à Vitinha, Alain Roche s'est lâché sur le numéro 10 du PSG. Ainsi pour Canal+, il avait lâché : « Vous avez un garçon, Vitinha, qui n’est jamais avare d’efforts même s’il n’est pas très bon en ce moment. Quand on se dit leader d’une équipe comme Neymar, on est là pour encourager ses partenaires qui sont en total manque de confiance. Je voudrais bien aussi que Vitinha lui rentre un peu dans la gueule. Personne ne lui a rien dit à Neymar quand il s’est efface devant Mbemba mercredi contre l’OM sur le but de Malinovskyi. Il va falloir que les joueurs se rentrent dedans et répondent à ces stars qui n’ont pas tous les droits et ne sont pas irréprochables ».

«Il lui est rentré dans la gueule», Neymar a pris cher au PSG https://t.co/Es4qqH7e5r pic.twitter.com/jAJySDaIMd — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

« Ce n’est quand même pas le plus irréprochable des joueurs qui donne la leçon »

Dans un entretien accordé au Parisien , Alain Roche est revenu sur son coup de gueule poussé à l'encontre de Neymar. « J’aime bien quand il y a des engueulades sur le terrain. Mais là quand tu en prends trois, que tu es malmené, que ce n’est quand même pas le plus irréprochable des joueurs qui donne la leçon… Depuis le début de la saison, tous les joueurs autour des trois (Messi, Neymar, Mbappé) passent leur vie à leur donner des ballons, au point d’être totalement inhibés et ne plus prendre leurs responsabilités. Alors, oui, Vitinha ce n’est pas Messi mais fais ce qu’il faut pour le mettre dans les meilleures conditions », a lâché l'ancien du PSG.

« Personne ne lui a rien dit à Marseille »