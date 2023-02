A cause de Messi, Neymar lâche une grande annonce sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Neymar a mis fin aux rumeurs ce lundi. Alors qu'il avait évoqué des doutes au sujet de son avenir international, le joueur du PSG a annoncé sa décision de continuer avec le Brésil jusqu'au prochain Mondial en 2026. Sans le savoir, Lionel Messi a eu un énorme impact sur cette décision.

La Coupe du monde était l'un des grands objectifs de Neymar en cette année 2022. Mais le rêve a vite tourné au cauchemar pour le joueur du PSG. Touché à la cheville lors de la première rencontre face à la Serbie, la star auriverde avait fait son retour en huitièmes de finale. Mais malheureusement pour lui, son parcours s'est terminé à l'étape suivante, dès les quarts de finale.

Effondré après le Mondial, Neymar avait jeté le trouble

Battu aux tirs au but par la Croatie, Neymar était marqué par cette défaite. En larmes sur le terrain, le joueur de 31 ans avait émis des doutes sur son avenir avec le Brésil. « Je ne sais pas. Dire que c’est fini, ce serait précipité, mais je ne garantis rien non plus » avait-il déclaré en décembre dernier. Mais cette désillusion semble avoir été digérée par la star parisienne, qui a lâché une grande annonce sur son avenir en sélection.

Neymar va continuer avec le Brésil