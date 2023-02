L’ASSE : L’opération sauvetage plus que jamais en marche ?

Alexis Poch

Vainqueur d’Annecy, Saint-Etienne veut enchaîner avec la réception de Dijon, autre mal classé de Ligue 2. Avec une deuxième victoire de rang, les Vers pourraient clairement se remettre à l’endroit et reprendre espoir dans la course au maintien.

En grande difficulté depuis sa relégation à l'issue de la saison dernière, l'ASSE espérait débuter une nouvelle aventure de la meilleure des manières. Handicapés par trois points au classement dès le début, les Verts n'ont jamais vraiment réussi à mener le combat du bon pied, ne parvenant pas à décoller de sa place de lanterne rouge. L'objectif d'une remontée en Ligue 1 étant quasiment effacé désormais, l'opération maintien semble bien envisageable.

Un match décisif

Après avoir perdu face à Bastia le 31 janvier dernier, l'AS Saint-Etienne avait un match à ne surtout pas rater pour se relancer convenablement dans la course au maintien. Face au FC Annecy, les Verts ont su éviter le piège qui aurait pu condamner définitivement Laurent Batlles, leur entraîneur, et ils grappillent peu à peu.

Une révolution imminente à l’ASSE ? https://t.co/lKPZCS4KGG pic.twitter.com/5K5xn8E6ik — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Une remise en route convaincante

Si le club est encore loin d'être sorti d'affaire, Saint-Etienne va mieux depuis la reprise du championnat. En effet, les Verts ont gagné trois de leurs six derniers matches, c'est autant que sur les 16 premiers de la saison en championnat. Le club stéphanois est maintenant revenu à hauteur de ses principaux adversaires, pointant par exemple à un seul point de la 16ème place de Nîmes. Pour rappel, cette saison quatre équipes de Ligue 2 descendront en National.

Les prochaines semaines déterminantes

Actuellement opposé à Dijon, un adversaire direct dans la course au maintien, l'ASSE enchaînera ensuite contre Nîmes et Pau, deux clubs également dans la lutte. Après les dernières semaines, le club est tout de même sur la pente ascendante et peut croire à réussir son opération. Pour ce grand club historique, il sera bien difficile d'accepter une relégation en National...