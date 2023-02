«Cela peut être fatal» : Le PSG plombé par Mbappé, Messi et Neymar

La rédaction

Le 14 février, le PSG jouera le match le plus important de sa saison, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le club de la capitale ne le prépare pas de la meilleure des manières, avec la crise en interne et la série de mauvais résultats. D'autant que la MNM pourrait bien plomber le PSG ce mardi.

Neymar qui jouerait sous infiltrations, Messi et Mbappé qui reviennent de blessure...La préparation du PSG ne se passe pas comme prévu. Mais selon Anthony Losilla, milieu défensif du VfL Bochum, qui a affronté le Bayern Munich le week end dernier (défaite 3-0), l'attitude des trois stars peut coûter cher à leur équipe.

« Tous les joueurs au Bayern sont concernés à la perte du ballon »

Anthony Losilla, milieu défensif français de Bochum a accepté de parler du Bayern Munich, futur adversaire du PSG dans Le Parisien . Et si le club bavarois possède également de nombreux atouts offensifs, il fait un constat implacable : « Si on compare avec le PSG, tous les joueurs au Bayern sont concernés à la perte du ballon. Même s’il y a de nombreux joueurs très offensifs (Musiala, Sané, Muller, Gnabry et Choupo-Moting titulaires contre Bochum), ils se replacent et font le boulot défensivement. Kimmich (suspendu) leur a manqué. C’est leur maître à jouer. Mais si on compare avec le PSG, tous les joueurs au Bayern sont concernés à la perte du ballon. Même s’il y a de nombreux joueurs très offensifs (Musiala, Sané, Muller, Gnabry et Choupo-Moting titulaires contre Bochum), ils se replacent et font le boulot défensivement. »

