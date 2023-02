Mercato : Vexé par le PSG, Neymar veut tout arrêter

Axel Cornic

L’après Coupe du monde est très délicat à gérer pour Neymar, qui ne semble pas encore avoir digéré l’échec du Brésil au Qatar. La star du Paris Saint-Germain montre un visage assez peu séduisant et les récents évènements autour de la défaite face à l’AS Monaco (3-1) n’arrangent en rien la situation, surtout vis-à-vis des supporters.

Certains s’y attendaient un peu mais la deuxième partie de saison commence assez mal pour Neymar, qui avait pourtant été très bon lors de la première. Un tout petit but depuis le début de l’année pour la star du PSG, qui semble de plus en plus agacée en interne.

Un clash éclate au PSG, voilà les coulisses https://t.co/cdqRpXdqQn pic.twitter.com/pL0Kc0UNlO — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Neymar n’a pas pardonné au PSG...

D’après les informations de RMC Sport , la relation entre Neymar et le PSG ne serait pas idyllique. Le Brésilien n’aurait en effet pas encore pardonné à son club de l’avoir poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, lors duquel aucune véritable porte de sortie ne s’était confirmée.

Et pourrait partir !