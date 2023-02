Messi, Mbappé... Le PSG a brisé la malédiction, il jubile

Pierrick Levallet

Privé de Kylian Mbappé et de Lionel Messi ce samedi face à l'AS Monaco, le PSG affichait un bien triste visage. Mais ce mardi, lors du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions, les deux stars pourraient bien faire leur retour. Christophe Galtier se réjouit d'ailleurs de pouvoir compter sur un effectif totalement différent de celui des derniers jours.

Ces derniers jours, le PSG faisait peine à voir. Méconnaissable, le club de la capitale a échoué lors de ses deux derniers tests avant le choc face au Bayern Munich, contre l’OM et l’AS Monaco. Il faut dire que depuis le 1er février, Christophe Galtier est privé de Kylian Mbappé. Lionel Messi, lui, avait été écarté pour le déplacement à Monaco. La Pulga se plaignait des ischio-jambiers, le PSG n’avait alors voulu prendre aucun risque. Mais ce mardi, les deux stars parisiennes pourraient bien répondre à l’appel de Christophe Galtier. Lionel Messi est attendu en tant que titulaire. Marco Verratti, lui aussi, est pressenti pour débuter la rencontre face au Bayern Munich. Kylian Mbappé, lui, pourrait bien faire son retour dans le groupe après avoir participé à l’intégralité de la séance d’entraînement ce lundi selon L’Equipe .

«Je sais que mes joueurs savent élever leur niveau de jeu»

Contre le Bayern Munich, Christophe Galtier pourrait donc être en mesure de compter sur ses éléments indispensables. Il a d’ailleurs lâché un petit indice concernant sa composition d’équipe en conférence de presse. « L'équipe qui sera alignée demain ne ressemblera en rien à l'équipe qui s'est déplacée à Monaco. Dans ces grands rendez-vous, je sais que mes joueurs savent élever leur niveau de jeu, leur exigence et l'implication » a annoncé l’entraîneur du PSG.

«Mes joueurs ont l'habitude de ces grands rendez-vous»