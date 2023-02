«Ça me pose un problème» : Neymar se lâche contre le vestiaire, la réponse est terrible

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le ton est monté du côté de Monaco après la piètre performance du PSG (3-1). Neymar n’a pas hésité à recadrer certains de ses coéquipiers avant d’avoir un échange très vif avec Luis Campos comme l’a confirmé le Brésilien lundi en conférence de presse. Un coup de gueule loin d’être validé par tous.

Logiquement défait par l’AS Monaco (3-1), le PSG a connu un samedi agité en Principauté. Sur le terrain, les hommes de Christophe Galtier ont été secoués, de quoi susciter la colère de Neymar, recadrant notamment Vitinha et Hugo Ekitike. Dans les vestiaires, le ton est également monté alors que Luis Campos a poussé un gros coup de gueule pour recadrer les joueurs, avant que le conseiller football du PSG ait un échange vif avec la star brésilienne. « C'est arrivé, une petite discussion, nous n'étions pas d'accord. Cela nous arrive tous les jours, mais je les aime tous, c'est comme avec ma copine. Le football, ce n'est pas que de l'amour », a confirmé Neymar en conférence de presse à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Une attitude qui ne fait pas l’unanimité.



« Ce n’est quand même pas le plus irréprochable des joueurs qui donne la leçon »

L’ancien joueur du PSG Alain Roche reproche notamment à Neymar d’avoir eu des mots durs à l’encontre de certains coéquipiers, l’attaquant brésilien n’étant pas le mieux placer pour parler selon lui. « J’aime bien quand il y a des engueulades sur le terrain. Mais là quand tu en prends trois, que tu es malmené, que ce n’est quand même pas le plus irréprochable des joueurs qui donne la leçon… Depuis le début de la saison, tous les joueurs autour des trois (Messi, Neymar, Mbappé) passent leur vie à leur donner des ballons, au point d’être totalement inhibés et ne plus prendre leurs responsabilités. Alors, oui, Vitinha ce n’est pas Messi mais fais ce qu’il faut pour le mettre dans les meilleures conditions », confie le consultant Canal + dans Le Parisien .

« Il y a des moments opportuns pour gueuler »