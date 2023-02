Mbappé au cœur d’une polémique, des excuses sont réclamées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est de retour. L'international français est présent dans la liste du PSG pour affronter le Bayern Munich ce mardi, alors que Christophe Galtier avait annoncé, il y a quelques jours, son forfait probable. Pour la presse allemande, l'entraîneur parisien a bluffé comme l'avait laissé entendre Julian Nagelsmann, et cela ne passe pas.

Julian Nagelsmann avait senti le coup. L'entraîneur du Bayern Munich avait émis des doutes après le communiqué du PSG sur la blessure à la cuisse de Kylian Mbappé. Le technicien se préparait à affronter l'international français et il a eu raison. Mbappé a participé à l'entraînement collectif ce lundi et a été retenu par Christophe Galtier pour le huitième de finale aller de Ligue des champions.

«Tu nous prends pour des imbéciles» : Il zappe Mbappé et réclame ce capitaine au PSG https://t.co/NVAzmauoaL pic.twitter.com/k7Z4efNV9T — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

La presse allemande dénonce le coup de bluff du PSG

La presse allemande a commenté le retour de Kylian Mbappé. Tous évoquent un « coup de bluff » de la part de Christophe Galtier, qui avait, pourtant, annoncé le forfait probable de sa star. De son côté, Die Welt évoque une « partie de poker » entre les deux équipes.

Galtier poussé à présenter ses excuses