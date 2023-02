Le PSG se prépare à du très lourd

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Ce mardi, le PSG reçoit le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Alors que la participation de Kylian Mbappé est encore floue en raison de sa blessure, Dayot Upamecano a confiance en son équipe, lui qui considère ce match « comme une finale ».

La Ligue des Champions fait son grand retour ce mardi. Un an après l’élimination contre le Real Madrid à ce même stade de la compétition, le PSG reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes. Un choc très attendu, moins de trois ans après la finale entre ces deux équipes.

Mbappé déjà de retour

L’enjeu pour le PSG, c’est d’abord de savoir si Kylian Mbappé est apte à débuter. Alors qu’il devait être absent trois semaines, l’international français a fait son retour dans le groupe plus vite que prévu et est dans le disponible pour la rencontre face au Bayern Munich. Néanmoins, Christophe Galtier ne veut pas prendre de risque et une titularisation est encore floue.

«Affronter Paris, c'est comme une finale»