«Tu nous prends pour des imbéciles» : Il zappe Mbappé et réclame ce capitaine au PSG

Capitaine depuis le départ de Thiago Silva en 2020, Marquinhos ne fait plus vraiment l'unanimité au PSG. Les supporters commencent à se déchaîner à l'égard du Brésilien, alors que le club de la capitale entre en crise. Jérôme Rothen voit alors un candidat idéal pour prendre le brassard à Marquinhos, et ce n'est pas Kylian Mbappé.

Au départ de Thiago Silva, en 2020, le PSG a promu Marquinhos au rang de capitaine. Jusqu’à ces derniers mois, le défenseur brésilien faisait l’unanimité. Mais depuis l’élimination surprise face au Real Madrid la saison dernière, Marquinhos n’affiche plus le même rendement. Peu à peu, le joueur de 28 ans s’est attiré les foudres des supporters parisiens. Aujourd’hui, les fans du PSG ne veulent plus vraiment de lui comme capitaine. Et Jérôme Rothen avoue comprendre leur colère.

Mbappé est de retour, le PSG prépare une grosse surprise https://t.co/dn8PiS44OD pic.twitter.com/ZKLNyz1ZoB — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

«Il y a un ras-le-bol collectif des supporters»

« Il est totalement à l’opposé de ce que doit être un capitaine, de comment représenter le club, comment défendre les valeurs du PSG. Il y a un ras-le-bol collectif des supporters du PSG par rapport à ce qu’ils voient. Moi, ce qui m’inquiète le plus, c’est que c’est l’un des joueurs qui doit représenter le mieux le PSG, et qu’il tient un discours totalement à l’opposé de ce que veulent les Parisiens » a lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

Kimpembe nouveau capitaine du PSG ? Rothen y pense