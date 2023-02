«Il chouine», un joueur du PSG prend très cher

Arnaud De Kanel

Longtemps protégé, Marquinhos est pointé du doigt ces derniers temps en raison de ses performances ratées. Le Brésilien n'est pas n'importe qui puisqu'il est capitaine d'un PSG sans réaction et qui ne cesse de couler. Daniel Riolo est à bout et il est consterné par la réaction du défenseur parisien après la défaite contre Monaco.

Le PSG continue de sombrer. Battu par l'AS Monaco samedi, le club de la capitale a enchaîné un second succès de rang. Depuis le retour de la Coupe du monde, les temps sont très durs au PSG sur le plan sportif. Après la rencontre, le capitaine Marquinhos a répondu aux questions du diffuseur de la rencontre. Une sortie qui a fortement déplu à Daniel Riolo qui en a assez des excuses du défenseur parisien.

La sortie étonnante de Marquinhos

Questionné par Thierry Henry pour Prime Vidéo , Marquinhos a lâché une réponse très surprenante pour tenter de justifier la mauvaise passe de son équipe. « On est des humains, dans le vestiaire on se parle. Il faut juste savoir que nous on laisse nos familles à la maison. (...) C’est des moment difficiles qu’il faut traverser. Je pense qu’ensemble, on peut s’en sortir », confiait-il. Les supporters parisiens avaient fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux après cette déclaration. Daniel Riolo en a rajouté une couche.

«Il chouine comme d’habitude»