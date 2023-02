Messi va prendre les choses en main pour oublier Mbappé

La rédaction

Comme depuis une dizaine de jours, Christophe Galtier devra faire sans Kylian Mbappé au coup d’envoi du huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich ce mardi. Deux options s’offrent alors à l’entraîneur du PSG : positionner Lionel Messi dans un rôle de faux numéro 9, ou faire confiance à Hugo Ekitike.

L’absence de Kylian Mbappé pose un sacré problème au Paris Saint-Germain. Si l’attaquant parisien pourrait finalement figurer dans le groupe pour la réception du Bayern Munich mardi prochain, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, cela ne devrait pas être en tant que titulaire.

Qui pour remplacer Mbappé face au Bayern ?

Ce qui laisse deux options à Christophe Galtier, comme il l’a confié dans un entretien accordé à Canal+ et diffusé dans le Canal Football Club , avant les défaites face à l’OM (2-1) et l’AS Monaco (3-1). Soit positionner Lionel Messi en faux numéro 9, comme à Marseille, ou bien titulariser Hugo Ekitike, ce qui a été fait contre les Monégasques.

« Il y a deux options »