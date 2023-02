Mbappé veut réaliser l'impossible, ça peut virer à la catastrophe

Hugo Chirossel

Souffrant d'une lésion à la cuisse gauche, Kylian Mbappé devait être absent pour une durée de trois semaines. Mais l’attaquant du PSG récupère vite et pourrait finalement être dans le groupe pour la réception du Bayern Munich mardi en Ligue des champions. Toutefois, le risque de rechute est bel et bien réel pour l’international français.

Sorti sur blessure le 1er février dernier lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier (1-3), Kylian Mbappé devait dans un premier être absent pour au moins trois semaines. Dans ces conditions, l’international français ne serait pas disponible pour la réception du Bayern Munich mardi prochain, en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

« Il y aura des matchs derrière, même si celui-ci sera très important »

Mais l’espoir renaît ce dimanche. En effet, Kylian Mbappé a participé à une partie de la séance collective du PSG. D’après Le Parisien , l’attaquant du club de la capitale devrait même être dans le groupe pour affronter les Bavarois, deux semaines seulement après sa blessure. Toutefois, Christophe Galtier l’a rappelé samedi, après la défaite face à l’AS Monaco (3-1), il ne veut prendre absolument aucun risque avec Kylian Mbappé. « Il y aura des matchs derrière, même si celui-ci sera très important », a ajouté l’entraîneur du PSG.

Attention à la rechute