Coup de théâtre au PSG, Mbappé va réussir un miracle

Hugo Chirossel

De nouveau battu face à l’AS Monaco samedi soir (3-1), le PSG inquiète, à deux jours d’affronter le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions. D’autant plus que les Parisiens pourraient être privés de Kylian Mbappé. Alors que le retour de l’international français était initialement prévu à la fin du mois de février, il existerait finalement un espoir qu’il soit présent contre les Bavarois.

La crise pointe le bout de son nez au pire moment pour le Paris Saint-Germain. Samedi soir, les hommes de Christophe Galtier ont enregistré leur quatrième défaite depuis la reprise post-Coupe du monde. Après avoir été battus par le RC Lens (3-1), le Stade Rennais (1-0) et l’OM (2-1), les Parisiens se sont de nouveaux inclinés sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1). Au-delà des résultats, c’est également le contenu des rencontres qui interpelle, à seulement deux jours de recevoir le Bayern Munich, pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

C’est la crise au PSG, il lance un énorme avertissement https://t.co/ZfZDZN0BjO pic.twitter.com/UKRzMRGlEQ — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Le PSG toujours privé de Mbappé

D’autant plus que le PSG est toujours privé de Kylian Mbappé. Victime d’une lésion aux ischio-jambiers gauches, l’absence de l’international français devrait être de trois semaines. Son retour serait donc espéré à la fin du mois, potentiellement pour le déplacement à Marseille le 26 février prochain. Mais Kylian Mbappé récupère vite et il pourrait faire son retour plus tôt que prévu. Au point de le voir mardi face au Bayern Munich ? D’après les informations de L’Équipe , l’espoir est permis.

Mbappé présent face au Bayern Munich ?