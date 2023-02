Neymar au cœur d’un clash au PSG, il le remet a sa place

La rédaction

Face à l'AS Monaco, le PSG a, une nouvelle fois, sombré. Sans solution et marqué par son élimination en Coupe de France, le club parisien s'est incliné et n'a pu compter sur Neymar, très nerveux sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires. Ancien joueur du Bayern Munich, Bixente Lizarazu a pointé du doigt son attitude, à quelques jours d'un choc en Ligue des champions.

Le mot crise a été prononcé à de nombreuses reprises ce samedi, notamment pour qualifier la période traversée par le PSG. Défait par l'OM en huitièmes de finale de Coupe de France face à l'AS Monaco, le club parisien s'est lourdement incliné face à l'AS Monaco (1-3) et ne se retrouve pas dans les meilleures dispositions avant de défier le Bayern Munich. « Si je suis inquiet ? Oui. Si je n'étais pas inquiet, ce serait grave. On a un calendrier très chargé et un effectif très touché et affaibli mais on est inquiet. Je comprends la colère des supporters, elle est légitime. Mais dans ces moments difficiles, il faut l'union sacrée » a déclaré Christophe Galtier, entraîneur du PSG.





Neymar perd ses nerfs dans le vestiaire et sur le terrain

Certains joueurs ont été méconnaissables, à commencer par Neymar. Sur le terrain, l'international brésilien a eu un échange tendu avec Vitinha. A la mi-temps, le joueur aurait également haussé la voix après que Luis Campos ait évoqué un manque d'agressivité de la part de l'équipe.

« C’est le mauvais Neymar dans tous les sens du terme »