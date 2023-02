Neymar clashe les joueurs du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’AS Monaco (1-3) ce samedi, de vives tensions ont éclaté au sein du vestiaire parisien après la rencontre. Mais cela a également chauffé sur la pelouse, où Neymar n’a pas hésité à remettre en place certains de ses coéquipiers.

À quelques jours du rendez-vous le plus important de l’année, avec un huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le PSG est en crise. Après sa défaite contre l’OM, le club de la capitale s’est logiquement incliné face à l’AS Monaco en affichant un visage très inquiétant. « Les résultats négatifs ? Oui mais ce n'est pas la crise , s’est défendu Presnel Kimpembe en zone mixte. La saison est encore longue, ce n'est pas fini. Même si on est conscients, on sait qu'il n'y a pas les résultats espérés. C'est comme ça, c'est le football. À nous de se réveiller, de faire ce qu'il faut pour pouvoir enchaîner les bonnes prestations. » En attendant, le ton monte en interne, mais également sur le terrain.

Quand Neymar gueule contre Vitinha

Alors que le ton serait monté dans le vestiaire entre Luis Campos, Marquinhos et Neymar après le match, ce dernier n’a pas hésité à afficher son agacement pendant le match comme l’explique L’Équipe . Le numéro 10 du PSG s’est plaint à plusieurs reprises à Vitinha, l’attaquant reprochant au milieu portugais de ne pas recevoir de bons ballons.

Le PSG «Mbappé dépendant» ? Un cadre lâche ses vérités https://t.co/joUBxL4Gms pic.twitter.com/kQz2Rf6Tdw — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Ekitike également repris de volé