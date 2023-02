Une crise frappe le PSG, une star monte au créneau

Thomas Bourseau

Le PSG a enchaîné deux défaites de rang face à l’OM et l’AS Monaco cette semaine. Pas la meilleure des préparations pour le Paris Saint-Germain avant le Bayern Munich. Mais pour Presnel Kimpembe, il n’est nullement question d’une crise.

Presnel Kimpembe n’est plus sur sur les pelouses du PSG depuis le mois de novembre en raison de sa blessure. Cependant, le titi parisien est sur la phase de retour et était présent ce samedi après-midi à Louis II pour le dernier match du PSG avant le choc en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich mardi prochain.

Kimpembe est allé voir les supporters parisiens

Le PSG s’est une nouvelle fois incliné comme face à l’OM en 1/8ème de finale de Coupe de France mercredi soir (2-1), mais cette fois-ci sur le score de 3 buts à 1. L’addition aurait pu être bien plus salée si Gianluigi Donnarumma n’avait pas sauvé le PSG à plusieurs reprises. Après la défaite, Presnel Kimpembe est allé discuter avec un mégaphone aux supporters parisiens qui avaient fait le déplacement et qui étaient de manière très audible mécontents.

Le PSG est en galère, il fait son mea culpa https://t.co/IRQwDrS3Ha pic.twitter.com/JsedPLAAQQ — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

Le titi parisien dédramatise et refuse d’évoquer une crise