«Le plus mauvais depuis 10 ans» : il veut le virer du PSG !

Après sa défaite contre l’OM mercredi soir, le PSG a de nouveau été battu contre l’AS Monaco. Un revers de plus qui ne va pas aider Christophe Galtier qui est critiqué depuis plusieurs semaines. Daniel Riolo, lui, va plus loin : il aimerait voir le départ du technicien français.

Le PSG vit une période délicate. Battu à Marseille (2-1) mercredi en huitième de finale de la Coupe de France, Paris est encore tombé samedi face à l’AS Monaco (3-1). Privé de plusieurs éléments clés, le PSG n’a jamais été en mesure d’inquiéter le club monégasque, supérieur dans tous les domaines. Une défaite qui fait tâche pour le PSG qui affrontera le Bayern Munich mardi prochain en huitième de finale de Ligue des Champions.

Galtier avait averti ses joueurs

Déçu de l’élimination à Marseille, Christophe Galtier avait pourtant tiré la sonnette d’alarme. « Il y avait assez de fraicheur sur le terrain pour pouvoir enchaîner par rapport à ce début de série. On a failli dans l'engagement mental. On va avoir une série contre des équipes intenses, qui imposent des duels. Il va falloir répondre présents. Pour l'instant, on ne retrouve pas cette agressivité. Les joueurs doivent faire un gros effort sur l'aspect mental pour gagner beaucoup plus de duels au milieu », a lâché l’entraîneur du PSG vendredi en conférence de presse.

«Faut vite passer à autre chose»