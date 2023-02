Le PSG tente le tout pour le tout, il réclame «l’union sacrée»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu cette semaine par l’OM, le PSG a encore chuté ce samedi face à l’AS Monaco. Une deuxième défaite de rang qui prolonge un peu plus la crise du club de la capitale. Après la rencontre, Christophe Galtier est revenu sur cette période galère et a demandé « l’union sacrée » pour le match contre le Bayern.

Le PSG a vécu une semaine cauchemardesque. Déjà que Kylian Mbappé est blessé et quasi forfait pour la rencontre aller face au Bayern Munich, le club de la capitale s’est incliné mercredi contre l’OM et ce samedi face à l’AS Monaco. Deux défaites de suite qui vont plomber la préparation du PSG, à trois jours d’un match capital en Ligue des Champions. Et pendant ce temps, Lionel Messi s’est blessé à Marseille et ne reprendra l’entraînement que dimanche ou lundi selon Christophe Galtier.

Le PSG est en crise

En clair, le PSG vit une période très compliquée. Au-delà de toutes ses blessures, un virus a frappé le club de la capitale et a laissé plusieurs joueurs sur le carreau. Après la défaite à Monaco, Christophe Galtier s’est expliqué sur cette situation galère.

«Il faut qu’il y ait l’union sacrée»