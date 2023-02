«Aller chercher la deuxième étoile» : le PSG est mis sous pression

Thomas Bourseau

Le PSG a raté le coche face à l’OM en Coupe de France et ne parvient pas à retrouver sa supériorité du début de saison. Pour autant, Christophe Galtier est mis sous pression pour ramener la Ligue des champions.

Depuis l’arrivée des propriétaires qataris à l’été 2011 et le lancement du projet QSI, il est question de placer le PSG sur le toit de l’Europe. Pour ce faire, de sérieux investissements ont été effectués pendant la dernière décennie et des stars comme Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont déposé leurs valises au PSG. Cependant, toujours pas de sacre en Ligue des champions pour le Paris Saint-Germain.

Le PSG pas dans la meilleure des dispositions pour le Bayern

Avec Christophe Galtier et potentiellement l’ultime saison de Lionel Messi au PSG, le club de la capitale a une énième possibilité de mettre la main sur le trophée qu’il convoite tant. Néanmoins, le PSG n’est pas dans sa meilleure forme actuellement et pourrait ne pas passer le cap face au Bayern Munich lors du 1/8ème de finale de la Ligue des champions avec la phase aller mardi prochain.

Un virus frappe le vestiaire, le PSG sort du silence https://t.co/rAZhkjuEZy pic.twitter.com/znD1GgoeUl — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

«Il va falloir aller la chercher cette deuxième étoile pour le peuple français»