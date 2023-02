Le sort s'acharne sur le PSG, la peur monte en interne

Hugo Chirossel

Alors que Christophe Galtier doit déjà composer avec les absences de plusieurs éléments, notamment Kylian Mbappé et Lionel Messi, pour le déplacement du PSG à Monaco ce samedi, le groupe parisien est en plus touché par un virus. Fabian Ruiz et Vitinha feraient partie des concernés, même si d’autres joueurs auraient également quelques symptômes.

Battu par l’OM mercredi soir en Coupe de France (2-1), le Paris Saint-Germain espère se relancer ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco, avant le match aller face au Bayern Munich mardi prochain, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais alors que Christophe Galtier doit composer avec un groupe amoindri par les blessures, les Parisiens sont en plus touchés par un virus.

Ruiz et Vitinha touchés par le virus

En effet, d’après les informations de RMC Sport , plusieurs joueurs seraient en proie à des vomissements, des maux de ventre ou de grosses fatigues. Le Parisien nous en apprend un peu plus et indique que Fabian Ruiz et Vitinha seraient les principaux touchés par ce virus intestinal, même si d’autres joueurs auraient également des symptômes. Christophe Galtier doit donc revoir ses plans pour affronter l’AS Monaco, ce qui risque également de perturber sa préparation du huitième de finale face au Bayern Munich.

Mbappé absent, inquiétude pour Messi