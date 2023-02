Après Neymar, les nerfs du pote de Mbappé ont lâché

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le PSG a vécu un cauchemar au stade Louis II. Battus sèchement par l'AS Monaco, les joueurs du PSG, et en particulier Achraf Hakimi, étaient très nerveux. Le latéral droit marocain s'est même emporté auprès d'un arbitre avant son entrée en jeu.

Après avoir essuyé ses trois premières défaites de la saison, le PSG se devait de l'emporter face à l'AS Monaco. Et malheureusement pour les hommes de Christophe Galtier, ils se sont inclinés sèchement face aux Monégasques (3-1).

Coup de théâtre au PSG, Mbappé va réussir un miracle https://t.co/hi5JtrZbOB pic.twitter.com/Me4ZHOpDbN — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Achraf Hakimi déjà sur les nerfs avant de jouer

Lors de la rencontre face à l'AS Monaco, plusieurs joueurs du PSG ont montré des signes de nervosité. En plus de Neymar - qui est allé au clash avec Vitinha et Hugo Ekitike pendant la rencontre - Achraf Hakimi était également à cran, incapable de garder son calme. D'ailleurs, le défenseur du PSG était déjà remonté avant son entrée en jeu.

«Pourquoi tu ne m'as pas demandé ça avant ?»