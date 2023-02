Mbappé prépare une surprise, le PSG prend une grande décision

Hugo Chirossel

Souffrant d’une lésion musculaire à la cuisse gauche, Kylian Mbappé devait manquer trois semaines de compétition et faire son retour à la fin du mois de février. Mais l’international français fait tout pour revenir le plus vite possible et pourrait être présent dans le groupe afin d’affronter le Bayern Munich mardi en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’espoir renaît au Paris Saint-Germain. Alors que le club de la capitale est en crise après sa défaite sur la pelouse de l’AS Monaco samedi soir (3-1), Kylian Mbappé pourrait finalement revenir plus tôt que prévu. Touché à la cuisse gauche, l’attaquant parisien devait initialement être absent pour au moins trois semaines.

Mbappé devrait être dans le groupe pour le Bayern Munich

Mais comme l’indique L’Équipe ce dimanche, Kylian Mbappé a participé à une partie de la séance collective ce dimanche. Selon Le Parisien , l’international français se donne tous les moyens pour revenir le plus vite possible et devrait figurer dans le groupe convoqué par Christophe Galtier mardi, à l’occasion de la réception du Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Décision attendue lundi ?