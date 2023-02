Le PSG court à la catastrophe avec Mbappé, il va jubiler

Pierrick Levallet

Affichant un visage très peu convaincant ces dernières semaines, le PSG court à la catastrophe. Le club de la capitale entre dans une crise à quelques heures du choc face au Bayern Munich. Comme si cela ne suffisait pas, Christophe Galtier devrait être privé de Kylian Mbappé ce mardi. En revanche, pour Matthijs De Ligt, c'est une excellente nouvelle.

Plus le temps passe, plus le PSG semble s’enfoncer dans un début de crise. Depuis le retour de la Coupe du monde, le club de la capitale affiche un visage peu convaincant. Et ces derniers jours, la situation est devenue alarmante. Le PSG s’est incliné face à l’OM en Coupe de France puis face à l’AS Monaco ce samedi en Ligue 1 (3-1). Rien ne va plus au PSG à l’approche du choc face au Bayern Munich. D’ailleurs, Matthijs De Ligt affirme avoir trouvé le secret pour bloquer Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

De Ligt a un secret pour arrêter la MNM

« Mbappé, Messi et Neymar ? Tout le monde sait ce que ces joueurs peuvent faire et la qualité qu'ils ont. Je n'ai donc pas besoin de regarder trop de vidéos (rires). J'essaie simplement d'être aussi concentré que possible. Il faut être au mieux de sa forme pour les arrêter » a ainsi avoué le défenseur central du Bayern Munich au micro de T-Online .

«Nous ne prendrons aucun risque concernant Kylian»