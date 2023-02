Il réclame «une union sacrée» au PSG, Mbappé valide

Pierrick Levallet

Rien ne va plus au PSG. Ce samedi, le club de la capitale a enchaîné une deuxième défaite consécutive en s'inclinant face à l'AS Monaco ce samedi, après le revers subi contre l'OM. La situation devient préoccupante à Paris à quelques jours du choc face au Bayern Munich. Mais Kylian Mbappé et son entraîneur invitent le groupe à rester soudé.

Depuis la reprise de la saison après la Coupe du monde, le PSG n’y arrive plus. Défait par l’OM en Coupe de France, le club de la capitale a enchaîné sur un deuxième revers consécutif en s’inclinant face à l’AS Monaco ce samedi (3-1). C’est la quatrième défaite parisienne en dix rencontres et la situation commence à devenir alarmante à l’approche du choc face au Bayern Munich. Face à cette crise, le PSG appelle à la solidarité.

Galtier appelle à l’union sacrée face à cette crise

« Il faut une union sacrée dans ces moments difficiles, pour trouver de l’énergie et des forces vives » a ainsi lâché Christophe Galtier au micro de Prime Video après la débâcle face à l’AS Monaco. L’entraîneur du PSG veut que son groupe reste soudé afin de sortir la tête de l’eau le plus rapidement possible.

🚨 Kylian Mbappé sur Instagram : « Restons forts et unis. » pic.twitter.com/0zXyq7nDfG — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 11, 2023

Mbappé le rejoint