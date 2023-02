Crise au PSG : Une star fuit, voilà le nouveau patron

Arthur Montagne

Samedi, le PSG a encore chuté, cette fois-ci sur la pelouse de l'AS Monaco (1-3). Une situation qui inquiète et surtout qui agace les supporters parisiens. Frustrés par les résultats de leur équipe, les Ultras présents au Stade Louis II ont d'ailleurs commencé par une grève des encouragements. Et après le match, alors que Marquinhos a refusé d'aller les voir, c'est Presnel Kimpembe qui a assumé ses responsabilités.

Rien ne va plus au PSG qui vit décidemment un début d'année 2023 catastrophique. Sur la pelouse de l'AS Monaco, le club de la capitale a concédé sa quatrième défaite de l'année en dix rencontres, le troisième en Ligue 1 après celles à Rennes et à Lens, ainsi qu'au Vélodrome contre l'OM en Coupe de France. Une situation qui agace sérieusement les supporters parisiens qui ont commencé à faire une grève des encouragements au stade Louis II pendant quelques minutes avant de reprendre les chants. Mais cela n'a pas suffi à pousser le PSG qui s'est donc incliné face à l'AS Monaco (1-3).

🔊 @kimpembe_3 : « On a besoin de vous ! »Le joueur formé au club a pris la parole face aux supporters parisiens mécontents.#ASMPSG I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/yVzzWxsgFU — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 11, 2023

Marquinhos refuse, Kimpembe va voir les supporters

A quelques jours du choc contre le Bayern Munich, c'est donc la crise au PSG. Et après le match contre les Monégasques, Marquinhos aurait refusé d'aller saluer les supporters, conseillant également à ses coéquipiers de rentrer directement aux vestiaires : « ça ne sert à rien, ils sont énervés ». Néanmoins, un joueur a assumé ses responsabilité, à savoir Presnel Kimpembe. Le défenseur formé au PSG est allé voir les supporters présents à Monaco afin de calmer la situation. « Sur le terrain, c'est n'importe quoi, on sait. Le seul truc que je peux dire c'est merci pour le déplacement. Maintenant, ne nous lâchez pas, on a encore besoin de vous. On va se remobiliser dans le vestiaire, faire les choses comme il faut et on va se bouger mardi », a expliqué Kimpembe aux fans.

«Pour eux aussi c'est difficile»