Mbappé, Messi... Surprise, le PSG voit enfin le bout du tunnel

Hugo Chirossel

Alors que plusieurs joueurs manquaient à l’appel lors de la défaite face à l’AS Monaco samedi (3-1), le PSG devrait enregistrer des retours importants pour la réception du Bayern Munich mardi. En effet, Kylian Mbappé devrait finalement figurer dans le groupe convoqué par Christophe Galtier pour ce choc. Les dernières nouvelles sont également rassurantes en ce qui concerne Marco Verratti et Lionel Messi.

Déjà amoindri par les blessures de Kylian Mbappé et Lionel Messi notamment, le groupe de Christophe Galtier a en plus été touché par un virus intestinal samedi, avant d’affronter l’AS Monaco au stade Louis-II (3-1). Ce qui a contraint Fabian Ruiz à déclarer forfait pour cette rencontre, tandis que d’autres joueurs auraient également eu des symptômes. C’est dans ce contexte que le PSG a enregistré sa quatrième défaite depuis la reprise post-Coupe du monde, plongeant le club dans la crise, avant de recevoir le Bayern Munich mardi prochain, en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le PSG court à la catastrophe avec Mbappé, il va jubiler https://t.co/cRiWMjRgzT pic.twitter.com/eqoy6lpMmm — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Mbappé dans le groupe face au Bayern Munich ?

Mais la chance pourrait finir par sourire au club de la capitale. Déjà en ce qui concerne Kylian Mbappé, victime d’une lésion à la cuisse le 1er février dernier lors de la victoire sur la pelouse de Montpellier (1-3). Alors qu’il devait être absent pour trois semaines, l’international français devrait finalement figurer dans le groupe pour affronter le Bayern Munich, comme l’indique Le Parisien . Kylian Mbappé a participé à une partie de l’entraînement collectif ce dimanche et a même conclu la séance en effectuant quelques frappes au but.

Nouvelles rassurantes pour Messi et Verratti