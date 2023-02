PSG : C’est confirmé, Mbappé va réaliser l’impossible

Hugo Chirossel

Battu par l’AS Monaco samedi (3-1), le PSG est en crise avant d’accueillir le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mardi. Toutefois, une bonne nouvelle pourrait redonner le sourire aux Parisiens. Alors que l’on pensait qu’il ne serait pas disponible pour cette rencontre, Kylian Mbappé devrait finalement être dans le groupe face aux Bavarois.

Victime d’une lésion à la cuisse gauche lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier le 1er février dernier (1-3), Kylian Mbappé devait être absent pour une durée de trois semaines. Un coup dur pour le club de la capitale, qui vient d’essuyer sa quatrième défaite depuis la reprise post-Coupe du monde contre l’AS Monaco (3-1), avant de recevoir le Bayern Munich mardi, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Mbappé a repris l’entraînement collectif

Mais l’international français récupère vite et pourrait finalement être présent pour ce choc. En effet, L’Équipe indique ce dimanche que Kylian Mbappé, pour la première fois depuis sa blessure, a participé à une partie de la séance collective, en compagnie des joueurs qui ont peu ou pas joué samedi soir.

Mbappé dans le groupe face au Bayern Munich ?