Messi l’a dégoûté au Qatar, il voit le verre à moitié plein

Pierrick Levallet

Ce mardi, Lionel Messi va de nouveau être opposé à Dayot Upamecano. Le défenseur central a encore un goût amer dans la bouche après sa défaite en finale de Coupe du monde face à l'Argentin. Malgré tout, l'international tricolore retient une bonne expérience du Mondial au Qatar, affirmant qu'il l'a aidé à bien progresser dans son jeu.

Ce mardi, le PSG va devoir redresser la barre. Après deux défaites consécutives sans Kylian Mbappé, contre l’OM et l’AS Monaco, le club de la capitale retrouve le Bayern Munich en Ligue des champions. En difficulté ces derniers temps, la formation parisienne va devoir inverser sa tendance afin d’obtenir un bon résultat au Parc des Princes. Et ce mardi, Lionel Messi va retrouver un joueur qu’il a déjà affronté cette saison dans le camp adverse.

PSG : Mbappé l'attendait, Messi et Neymar lui font un énorme cadeau https://t.co/z8GiWUzHZb pic.twitter.com/4xeQpx7Sym — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Upamecano va retrouver Messi ce mardi

En effet, La Pulga fera de nouveau face à Dayot Upamecano. Titulaire dans la charnière centrale de Didier Deschamps au Qatar, il a été l’un des grands artisans de l’épopée de l’Équipe de France au Qatar. Néanmoins, le défenseur central du Bayern Munich a buté sur l’Argentine de Lionel Messi en finale du Mondial. Le joueur de 24 ans aura donc l’occasion de prendre sa revanche sur le septuple Ballon d’Or dès ce mardi.

«La Coupe du monde a été une expérience précieuse»