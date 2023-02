PSG : Neymar les rend tous dingues

Axel Cornic

Alors que Lionel Messi et Kylian Mbappé font face à des pépins physiques, Neymar semble avoir des problèmes assez particuliers, avec une Coupe du monde 2022 qui semble toujours le tracasser. Moyen, le numéro 10 du Paris Saint-Germain traine son spleen sur le terrain et certains sont de plus en plus inquiets avec le choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich qui approche.

Que se passe-t-il avec Neymar ? Séduisant lors de la première partie de saison, le Brésilien est méconnaissable depuis le début de l’année 2023 et les critiques n’ont pas tardé à fuser. Titulaire face à l’AS Monaco (3-1), il n’a pas pu empêcher le naufrage d’un PSG très remanié...

Le PSG a vécu un cauchemar, le vestiaire est bouleversé https://t.co/aaaEdJB1dU pic.twitter.com/rRu38wXM71 — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Un clash après Monaco

Mais c’est surtout ce qui s’est passé après cette défaite qui fait énormément parler. Car Neymar aurait été l’acteur d’un épisode assez étrange, avec notamment un échange virulent avec Luis Campos. Cela serait directement lié au fait que certains joueurs, dont Gianluigi Donnarumma, sont allés saluer les supporters alors que l’ordre avait été donné de ne pas le faire.

« Neymar, c’est le rêve ou le cauchemar, il n’y a pas de demi-mesure »