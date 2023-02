Messi, Neymar… Un clash est relancé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Scène surprenante après la rencontre PSG/AS Monaco samedi dernier. Alors que Gianluigi Donnarumma se dirigeait vers le parcage visiteur pour saluer les supporters parisiens, Marquinhos a tenté de le dissuader. Une décision, qui peut s'expliquer par le fait que la relation entre les Ultras et certains joueurs du PSG serait glaciale.

« Vous nous faîtes craquer ». Les supporters parisiens, présents au Stade Louis II samedi dernier, ont fait entendre leur voix, mais aussi leur colère suite à l'élimination du PSG en huitièmes de finale de Coupe de France face à l'OM. Et la rencontre face à l'AS Monaco ne va pas apaiser leur rage. Le PSG a affiché un visage inquiétant, à quelques heures d'une rencontre cruciale face au Bayern Munich. Après le coup de sifflet final, Presnel Kimpembe avait pris ses responsabilités devant le parcage visiteur et fait appel à l'union sacrée avant ce choc.

Le PSG humilié, il craque sur les réseaux sociaux https://t.co/dQu24Hiudy pic.twitter.com/GxhJp5a76l — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

L'incroyable demande de Marquinhos

Pourtant, Marquinhos avait demandé à ses joueurs de ne pas aller au contact des supporters parisiens. Le capitaine du PSG avait fait passer la consigne à Gianluigi Donnarumma, qui a refusé de lui obéir. D'autres joueurs ont tenu à remercier les fans comme Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery ou encore Timothée Pembélé.

La raison enfin dévoilée ?