Un énorme clash est révélé avec l'entraîneur du PSG

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Christophe Galtier est l'entraîneur du PSG. Auparavant, le natif de Marseille a également officié sur le banc de l'OGC Nice, du LOSC ainsi que l'ASSE, où il a laissé d'énormes souvenirs. Pour autant, il y a aussi eu des accrochages avec Galtier dans le Forez. Romain Hamouma a d'ailleurs raconté un moment où la tension est clairement montée d'un cran.

Entre 2009 et 2017, Christophe Galtier a réalisé un travail énorme sur le banc de l'ASSE. De quoi lui ouvrir de très belles portes pour l'avenir. Alors qu'il est d'ailleurs aujourd'hui aux commandes du PSG, un livre est sorti sur l'entraîneur de 56 ans. A cette occasion, Romain Hamouma, ancien protégé de Galtier à l'ASSE, a pris la parole, révélant notamment un énorme moment de tension entre eux deux.

« Sa chemise s'arrache »

Dans le livre Christophe Galtier, les marches du succès , Romain Hamouma raconte ainsi à propos de Christophe Galtier : « Je garde aussi en mémoire un match à Lille, en novembre 2014. C’est une période où il avait tendance à me demander comment je me sentais en fin de match, où je disais que ça allait, mais où il me sortait quand même. Ça m’énervait ! Lors de ce match à Lille, on perd 1-0, j’obtiens un péno, que Max Gradel rate, et derrière je suis de nouveau remplacé. Je bougonne, ça ne lui plait pas, et en revenant dans le vestiaire, il hurle : « Tu ne me fais plus jamais ça ! » Je réponds : « Ouais, ouais, pas de souci. » Sauf que le ton monte crescendo. « Tu te prends pour qui ? » « Je ne me prends pour personne ! » « Tu vas regarder les matches à la télé ! ». Des bouteilles finissent par voler, certains doivent calmer Christophe, d’autres doivent me calmer, sa chemise s’arrache ».

« On a simplement pété un cable »