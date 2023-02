Avec lui, le PSG «peut dormir tranquille» !

Thibault Morlain

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG a décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Si les critiques commencent à apparaitre à l'encontre de l'entraîneur parisien, il a laissé de bons souvenirs du côté de l'ASSE. Bernard Caïazzo s'est montré ainsi très élogieux à l'égard de Galtier, tenant des propos qui pourraient alors rassurer le PSG sur le long terme.

Considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs français, Christophe Galtier tente de relever actuellement le défi au PSG. Auparavant, le natif de Marseille avait entraîné à l'OGC Nice, au LOSC, mais surtout à l'ASSE, où il s'était révélé. Et dans le Forez, on n'oublie pas Galtier. Bernard Caïazzo, patron des Verts, a dit tout le bien qu'il pensait de lui.

« Un entraîneur d'une espère assez rare »

C'est dans le livre Christophe Galtier, les marches du succès que Bernard Caïazzo s'est enflammé pour Christophe Galtier. Rapporté par Poteaux-Carrés , il a notamment expliqué : « Christophe est quelqu’un qui imprime, qui capte tout, tout le temps. Chaque expérience est à ses yeux une leçon. On a toujours eu une relation affective très forte. On vient tous les deux d’une famille de pieds-noirs, on partage des valeurs communes, et il y a un fait : c’est un entraîneur d’une espèce assez rare, qui a passé son temps à faire des miracles à Saint-Etienne ».

« Pour un président, c'est un régal »