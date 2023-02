Le PSG tend les bras à un crack

Axel Cornic

Christophe Galtier s’est confié ce vendredi au sujet e l’explosion de Warren Zaïre-Emery, devenu récemment le plus jeune buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain à seulement 16 ans. Avec l’instabilité du milieu de terrain, il pourrait bien bénéficier d’un plus grand temps de jeu lors des prochains matchs, comme l’a laissé entendre son entraîneur.

Compliqué de s’affirmer au PSG, lorsqu’on est un jeune joueur. Rares sont les titis du centre de formation à avoir fait leur trou et pour le moment un seul est encore au club, avec Presnel Kimpembe. Mais il pourrait bientôt y en avoir un deuxième…

Le nouveau talent de la formation du PSG

Car depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery enchaîne les apparitions avec le PSG et a collectionné jusqu’à maintenant 13 rencontres toutes compétitions confondues. Sa dernière prestation en Coupe de France face à l’OM a d’ailleurs été très remarquée, en dépit de la défaite (2-1).

« Je suis très satisfait des entrées de Warren Zaïre-Emery »