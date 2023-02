Une crise éclate au PSG, une star du vestiaire s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG enchaîne les mauvais résultats avant son huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, Marquinhos est critiqué pour ses performances et son attitude dans la période actuelle. Le leadership du capitaine parisien est notamment remis en cause par les supporters du club, un rôle sur lequel s’est confié le Brésilien.

Les joueurs du PSG n’ont pas le choix s’ils veulent éviter d’entrer dans une crise profonde. Depuis la fin de la Coupe du monde, le club de la capitale inquiète dans son jeu et ses résultats, avec notamment deux défaites de suite contre l’OM (1-2) et l’AS Monaco (1-3), de quoi créer le doute avant le choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich ce mardi. Une rencontre qui permettra au PSG de sortir la tête de l’eau, ou bien plonger dans la crise.

Début de crise au PSG, Marquinhos pointé du doigt

Plusieurs joueurs sont d’ores et déjà pointés du doigt par les supporters avant le huitième de finale aller de Ligue des champions, à l’instar de Marquinhos. La capitaine du PSG est décrié pour ses prestations en deçà mais également pour son leadership jugé défaillant. Samedi, Marquinhos aurait tenté de dissuader ses coéquipiers d’aller voir les supporters ayant fait le déplacement au Stade Louis-II demandant des comptes à leur équipe. Gianluigi Donnarumma ou encore Presnel Kimpembe sont malgré tout allés les voir, tandis que Marquinhos est resté en retrait. « Encore hier (samedi), il y a des "frérots" qui se déplacent au stade. Notre capitaine ne se permet même pas d’aller les applaudir, de leur parler », pestait l’un des leaders des supporters venus jusqu’au Camp des Loges pour afficher leur mécontentement. Dans un entretien accordé au Parisien , Marquinhos revient justement sur son rôle de capitaine au PSG.

« Un capitaine ne peut pas être seul capitaine dans une équipe »